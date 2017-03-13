В России отзывают более 43 тысяч автомобилей Skoda
ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформировало Росстандарт о добровольном отзыве 43 тыс. 151 автомобиля марки Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid, пишет Газета.ру.
«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 года по 2016 год», — говорится в сообщении ведомства.
В Росстандарте пояснили, что «причиной отзыва автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме», что «приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы».
В рамках сервисной кампании будет обновлено программное обеспечение блока управления коробки передач.