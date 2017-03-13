В Порхове полицейские раскрыли кражу из торгового павильона на рынке

20:39, 13 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Порховскому району задержали группу местных жителей, подозреваемых в совершении кражи из торгового павильона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Порхове в период с 11 на 12 марта из торгового павильона на территории городского рынка по улице К.Маркса путем взлома запоров была совершена кража сигарет и продуктов. Причиненный ущерб превысил 42 тысячи рублей.

Полицейским в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось вскоре установить личности подозреваемых. В настоящее время задержаны трое жителей Порхова, 1997, 1998 и 1999 годов рождения. В совершении этой кражи подозревается также 14-летний учащийся. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.