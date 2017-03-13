Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»

20:56, 13 марта 2017, ПАИ

Общественный совет Фонда ОНФ поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» провел заседание, на котором определил лауреатов III Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Всего на конкурс было подано 4 тыс. конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ: 457 печатных изданий, 237 интернет-СМИ, 160 телеканалов, 94 информационных агентств, 21 радиостанция.

Среди лауреатов - трое представителей из псковского региона. В их числе главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова, региональный обозреватель портала «Общественный контроль» Юрий Моисеенко и главный редактор информационно-делового портала iluki.ru Ирина Амелина.

«В этом году отмечается значительно возросший уровень конкурсных работ, и мы приняли решение увеличить число лауреатов. Их награждение пройдет на ежегодном Медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены. Победители получат денежную премию в размере 200 тыс. руб. и примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта», – сообщил Николай Будуев.

Наибольшее количество конкурсных журналистских работ было посвящено темам: актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и роль гражданского общества в решении актуальных проблем страны, коррупция и расточительство в области государственных и муниципальных закупок, неэффективное расходование бюджетных средств, доступность и качество медицинской помощи.

Больше всего материалов на конкурс прислали представители средств массовой информации 10 регионов России: Свердловская область, Ростовская область, Челябинская область, Самарская область, Пермский край, Республика Татарстан, Иркутская область, Владимирская область, Республика Бурятия, Республика Башкортостан.

Состав Общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость» расширился, в него вошли новые члены: Волченко Вадим Александрович — руководитель регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Республике Крым; Костенко Наталья Васильевна — руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; Левин Леонид Леонидович — член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ; Пургин Юрий Петрович — генеральный директор ООО «Издательский дом «Алтапресс» (Алтайский край).

Председателем общественного совета избран член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственный Думы РФ Николай Будуев.