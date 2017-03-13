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Экономика

В Дубае распечатают первый небоскрёб на 3D-принтере

Дубайская технологическая фирма Cazza намерена возвести первый в мире небоскреб, напечатанный на 3D-принтере. Как ожидается, высота здания составит 80 метров.

Для реализации проекта планируется задействовать обычные строительные краны, оборудованные средствами 3D-печати.

По словам гендиректора Cazza Криса Килси, сначала компания хотела сосредоточиться на печати малоэтажных домов, но дубайские застройщики часто обращались с вопросами, можно ли таким образом строить и небоскребы. В связи с этим компания решила адаптировать свою технологию под высотные структуры, передает Construction Week Online.

Пока не сообщается ни о месте, ни о сроках реализации проекта, ни о его параметрах и стоимости.

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