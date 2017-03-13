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Экономика

Доходы России от продажи нефти выросли в 1,7 раза

Россия в январе 2017 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68% до 7,44 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на Федеральную таможенную службу сообщает Лента.ру.

В физическом выражении зарубежные поставки нефти выросли на 5% до 20 миллионов тонн, отмечается в материалах ведомства.

В январе-феврале, за время действия соглашения с ОПЕК о снижении добычи нефти, российский бюджет дополнительно получил восемь-девять миллиардов долларов, подсчитали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила 53,16 доллара за баррель, что в 1,8 раза выше, чем за аналогичный месяц 2016 года.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37%. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.

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