Верховный суд России разрешил людям с ВИЧ работать бортпроводниками

21:26, 13 марта 2017, ПАИ

Верховный суд России решил отменить норму о запрете принимать на работу бортпроводниками людей с диагнозом ВИЧ и СПИД, сообщает «РИА Новости». Суд рассмотрел жалобу на приложение №3 к приказу Минтранса о медицинском освидетельствовании летного и диспетчерского составов, а также бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации.

Согласно сегодняшнему постановлению Верховного суда, запрет может применяться лишь при решении медиков о невозможности работать бортпроводниками по состоянию здоровья.

В свою очередь, представители Минтранса и Минюста утверждали, что запрет работать бортпроводниками связан с требованиями закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В ведомствах также убеждены, что остаются дополнительные риски в случае оказания первой помощи в экстренных ситуациях.

Однако выступившая в суде старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД Наталья Ладная отметила, что многолетние медицинские наблюдения не подтверждают возможность передачи ВИЧ через продукты питания. Она также пояснила, что правила оказания первой помощи не допускают приступать к ней при наличии открытых ран.