Полад Бюль-Бюль оглы хочет возглавить ЮНЕСКО

21:39, 13 марта 2017, ПАИ

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы стал кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает ТАСС.

Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение исполнительного совета ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года.

По словам посла Анара Каримова, возглавляющего азербайджанскую миссию в ЮНЕСКО, в организацию переданы биография и дискурс кандидата. В своем меморандуме кандидат Азербайджана изложил свое видение основных задач мирового сообщества в сферах ответственности организации на предстоящее четырехлетие.

Выборы проводятся в связи с предстоящим истечением полномочий Ирины Боковой, избранной на пост генерального директора в 2009 году и переизбранной на новый срок в 2013 году. Она стала первым представителем восточноевропейской группы стран во главе всемирной организации. Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица более чем на два срока.

Полад Бюль-Бюль оглы — эстрадный певец, актер и композитор. С 2006 года он занимает пост посла Азербайджана в России. До этого на протяжении двух десятилетий Бюль-Бюль оглы был министром культуры Азербайджана и активно содействовал развитию сотрудничества республики с ЮНЕСКО. Кроме того, он является доктором искусствоведения и ему присвоено ученое звание профессора.