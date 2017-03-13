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Общество

УМВД России по городу Пскову приглашает псковичей на службу

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности: полицейский, полицейский (водитель), полицейский (кинолог). Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основные требования: граждане до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Дополнительно для граждан, претендующих на должность полицейского (кинолога): прошедшие специальную подготовку и имеющие документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенный нотариально или кинологической организацией.

Заработная плата от 20 000 руб., материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в ВС РФ), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обеспечение, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Псков, ул. Новгородская ( район «Любятово»), д. 7, каб. 32, тел. 29-25-73

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