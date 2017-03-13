Крым определился с ценами на отдых летом

22:14, 13 марта 2017, ПАИ

Министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий заявил, что стоимость суточного размещения в Крыму в летнем сезоне текущего года составит от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«В летнем сезоне средняя цена в санатории составит 2958 рублей, в эту цену включается базовое лечение, 3–4 разовое питание и проживание. Однокомнатная квартира — 1,5 тыс. рублей, если это квартира с евроремонтом, то это 2,5 тыс. На малые отели цена около 3 тыс. рублей на двух человек в сутки, правда, без питания, но некоторые отели предлагают завтрак», — сказал Стрельбицкий.

Он также подчеркнул, что в прошлом году количество туристов, которые отдыхали в частном секторе, увеличилось до 50%.

Ранее сообщалось, что количество российских туристов в Крыму выросло в шесть раз за три года.