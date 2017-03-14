0
10:16
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
09:41
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
20:56
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Еще новости
  • Коротко
Общество

ГОСТы, влияющие на безопасность дорожного движения, сделают обязательными

МВД РФ опубликовало проект постановления Правительства РФ, закрепляющее перечень из 34 национальных стандартов (ГОСТов) и строительных норм и правил (СНиПов), обязательных к применению, сообщает газета «Коммерсантъ».

По закону «О стандартизации» ГОСТы и СНиПы по умолчанию применяются добровольно, но если ссылка на них содержится в нормативно-правовом акте, то власти должны этот стандарт соблюдать. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД сформировать список существующих стандартов и правил, влияющих на безопасность движения, и закрепить их в постановлении Правительства.

Четыре ГОСТа, попавших в проект постановления, сейчас и так являются обязательными, пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе Росстандарта. В Правилах дорожного движения есть ссылки на ГОСТ 52289-2004 (правила применения знаков, светофоров, разметки и ограждений), ГОСТ 52290-2004 (требования к дорожным знакам), ГОСТ 51256-2011 (требования к разметке). Отдельное постановление 2014 года содержит ссылку на ГОСТ 52044-2003 (наружная реклама вдоль автодорог, требования и правила ее размещения), что также делает его обязательным к применению.

Обязательным станет также ГОСТ 50597-93 (требования к эксплуатационному состоянию дорог и улиц), в котором записаны максимально допустимые размеры дорожных ям — не более 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. По этому же ГОСТу коммунальщики не имеют права формировать снежные валы ближе 5 м от пешеходного перехода и ближе 20 м от остановочного пункта.

Сюда же теперь попадает и ГОСТ 52605-2006, в котором содержатся требования и правила установки искусственных неровностей («лежачих полицейских»). В нем говорится, к примеру, что если отдельные элементы такой неровности разрушились и выпали, то ее эксплуатация запрещается.

Обязательным становится ГОСТ 52399-2005, в котором заложены требования к ширине обочины (1,75-3,75 м, зависит от типа дороги), полосы (3-4,5 м), а также размеры центральной разделительной и разгонной полос. Дорожные службы должны будут соблюдать также ГОСТ 50970-2011 (требования и правила применения столбиков) и ГОСТ 50971-2011 (правила применения и требования к светоотражателям, встраиваемым в полотно).

Несоблюдение обязательных стандартов дорожниками обернется штрафами до 300 тыс. рублей, пояснил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Документом предлагается внести изменение в статью 12.18 КоАП, установив санкцию за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1 тыс. 500 рублей до 2 тыс. 500 рублей. В действующей редакции КоАП, уточним, установлен штраф в размере 1 тыс. 500 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
14 марта 2017
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
14 марта 2017
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
13 марта 2017
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 2
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»

Идет загрузка...