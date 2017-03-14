ГОСТы, влияющие на безопасность дорожного движения, сделают обязательными

11:57, 14 марта 2017, ПАИ

МВД РФ опубликовало проект постановления Правительства РФ, закрепляющее перечень из 34 национальных стандартов (ГОСТов) и строительных норм и правил (СНиПов), обязательных к применению, сообщает газета «Коммерсантъ».

По закону «О стандартизации» ГОСТы и СНиПы по умолчанию применяются добровольно, но если ссылка на них содержится в нормативно-правовом акте, то власти должны этот стандарт соблюдать. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД сформировать список существующих стандартов и правил, влияющих на безопасность движения, и закрепить их в постановлении Правительства.

Четыре ГОСТа, попавших в проект постановления, сейчас и так являются обязательными, пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе Росстандарта. В Правилах дорожного движения есть ссылки на ГОСТ 52289-2004 (правила применения знаков, светофоров, разметки и ограждений), ГОСТ 52290-2004 (требования к дорожным знакам), ГОСТ 51256-2011 (требования к разметке). Отдельное постановление 2014 года содержит ссылку на ГОСТ 52044-2003 (наружная реклама вдоль автодорог, требования и правила ее размещения), что также делает его обязательным к применению.

Обязательным станет также ГОСТ 50597-93 (требования к эксплуатационному состоянию дорог и улиц), в котором записаны максимально допустимые размеры дорожных ям — не более 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. По этому же ГОСТу коммунальщики не имеют права формировать снежные валы ближе 5 м от пешеходного перехода и ближе 20 м от остановочного пункта.

Сюда же теперь попадает и ГОСТ 52605-2006, в котором содержатся требования и правила установки искусственных неровностей («лежачих полицейских»). В нем говорится, к примеру, что если отдельные элементы такой неровности разрушились и выпали, то ее эксплуатация запрещается.

Обязательным становится ГОСТ 52399-2005, в котором заложены требования к ширине обочины (1,75-3,75 м, зависит от типа дороги), полосы (3-4,5 м), а также размеры центральной разделительной и разгонной полос. Дорожные службы должны будут соблюдать также ГОСТ 50970-2011 (требования и правила применения столбиков) и ГОСТ 50971-2011 (правила применения и требования к светоотражателям, встраиваемым в полотно).

Несоблюдение обязательных стандартов дорожниками обернется штрафами до 300 тыс. рублей, пояснил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Документом предлагается внести изменение в статью 12.18 КоАП, установив санкцию за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1 тыс. 500 рублей до 2 тыс. 500 рублей. В действующей редакции КоАП, уточним, установлен штраф в размере 1 тыс. 500 рублей.