0
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
20:56
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
16:16
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
16:15
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове
Еще новости
Общество

Первый заместитель прокурора области организует личный приём граждан в Себежском районе

Первый заместитель прокурора области Эльмира Канаева организует личный прием граждан в прокуратуре Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе

Во исполнение распоряжения прокурора Псковской области от 08.12.2008 №1333-р первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Канаева Эльмира Фаритовна в марте 2017 года организует личный прием граждан в прокуратуре Себежского района по адресу: г. Себеж, ул. Ленинская, д. 31.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 17 марта 2017 года необходимо обратиться к прокурору Себежского района Мацкевичу Артему Викторовичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
13 марта 2017
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 1
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове
13 марта 2017
Ольга Голодец заявила о создании попечительского совета международных Ганзейских дней в Пскове 3
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог
13 марта 2017
«Псковавтодор» отремонтирует в этом году порядка 100 км дорог

Идет загрузка...