Первый заместитель прокурора области организует личный приём граждан в Себежском районе

22:29, 13 марта 2017, ПАИ

Первый заместитель прокурора области Эльмира Канаева организует личный прием граждан в прокуратуре Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе

Во исполнение распоряжения прокурора Псковской области от 08.12.2008 №1333-р первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Канаева Эльмира Фаритовна в марте 2017 года организует личный прием граждан в прокуратуре Себежского района по адресу: г. Себеж, ул. Ленинская, д. 31.

Для встречи с первым заместителем прокурора области в срок до 17 марта 2017 года необходимо обратиться к прокурору Себежского района Мацкевичу Артему Викторовичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.