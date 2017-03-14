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Общество

Безработица в России за неделю снизилась на 0,9%

Пресс-служба Минтруда привела данные по безработным за период с 1 по 9 марта. «Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 921 тыс.  116 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 68 тыс. 329»,— приводит «Прайм» выдержку из сообщения.

«С 22 февраля по 1 марта 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 0,2 % и составила 929 тыс. 729 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 67 тыс.  521»,— говорилось в предыдущей статистике министерства.

Ранее Минтруд предложил ввести реестр неработающего населения в России. «Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов РФ»,— заявили в министерстве.

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