Безработица в России за неделю снизилась на 0,9%

11:29, 14 марта 2017, ПАИ

Пресс-служба Минтруда привела данные по безработным за период с 1 по 9 марта. «Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 921 тыс. 116 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 68 тыс. 329»,— приводит «Прайм» выдержку из сообщения.

«С 22 февраля по 1 марта 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 0,2 % и составила 929 тыс. 729 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 67 тыс. 521»,— говорилось в предыдущей статистике министерства.

Ранее Минтруд предложил ввести реестр неработающего населения в России. «Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов РФ»,— заявили в министерстве.