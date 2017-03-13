Росгвардия подвела первые итоги внеплановой проверки
В Росгвардии подвели первые итоги внеплановой проверки, сообщает ТАСС.
Как отметили в ведомстве, ревизия коснулась нормативов готовности выдвижения боевой и специальной техники.
«В течение суток проверено решение вопросов управления подчиненными подразделениями с основных и вспомогательных пунктов управления, а также выполнение нормативов готовности и выдвижения подразделений в назначенные пункты», — заявил начальник Главного штаба войск Росгвардии Сергея Ченчика.
Ранее 13 марта в Росгвардии началась первая в истории.