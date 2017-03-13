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Общество

Росгвардия подвела первые итоги внеплановой проверки

В Росгвардии подвели первые итоги внеплановой проверки, сообщает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, ревизия коснулась нормативов готовности выдвижения боевой и специальной техники.

«В течение суток проверено решение вопросов управления подчиненными подразделениями с основных и вспомогательных пунктов управления, а также выполнение нормативов готовности и выдвижения подразделений в назначенные пункты», — заявил начальник Главного штаба войск Росгвардии Сергея Ченчика.

Ранее 13 марта в Росгвардии началась первая в истории.

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