Смертность от гриппа в этом году снизилась в 20 раз

22:56, 13 марта 2017, ПАИ

Количество летальных случаев при заболевании гриппом снизилось в этом году в 20 раз в сравнении с прошлым. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас был очень невысокий удельный вес тяжелых случаев при заболевании гриппом — не более 4% во всех субъектах России. У нас практически не было летальных случаев. Их количество было в 20 раз ниже, чем в прошлом году», — приводит слова Поповой ТАСС.

Во время нынешней эпидемии, подчеркнула она, не требовалось увеличивать число коек в больницах, а также не требовался дополнительный запас для реализации лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что ученые разработали новый агент против вируса гриппа на основе природных соединений.