Антитабачная концепция лишилась спорных моментов

08:16, 14 марта 2017, ПАИ

Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу лишилась спорных моментов, касающихся запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года и резкого повышения акцизов на табак. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказали изданию источники в правительстве, эти и другие правки в проект внес Миндзрав.

«Представляется, что предлагаемый запрет необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года, что противоречит Конституции и гражданскому законодательству», – прокомментировал одну из правок замминистра экономического развития Олег Фомичев.

Что касается второй спорной инициативы, предполагавшей постепенно приблизить ставки акцизов до среднеевропейского уровня, то и здесь Минздрав оставил только намерение поднять сборы и установить налог на табачную продукцию, не конкретизируя.

Эксперты считают, что после исчезновения этих спорных моментов, сигареты не получится «сделать предметом роскоши», как задумывалось, и вообще положения концепции могут «остаться на бумаге».