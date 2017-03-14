Акция «Дарите книги с любовью!» продлится в Псковской области до 14 апреля

08:28, 14 марта 2017, ПАИ

Акция «Дарите книги с любовью!» продлится в Псковской области до 14 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Старт акции был дан 14 февраля. Псковская библиотечная ассоциация и областная библиотека (улица Профсоюзная, 2) присоединились к ее проведению и организовали на своей площадке сбор новых книг для сельских библиотек.

К участию в акции приглашаются жители города. Подведение ее итогов состоится 18 апреля в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад».

Напомним, что первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» была организована по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

«Идея Международного дня книгодарения – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий», - отметили в библиотеке.