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Общество

Жильцов аварийных домов переселят во вторичку

Жильцов аварийных домов могут начать переселять во вторичку, без права выбора. Об этом газете «Известия» рассказал председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор.

«Необходимо принять постановление Правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным», – сказал он.

Это предложение обсуждалось на заседании рабочей подгруппы Госсовета, посвященной обсуждению ликвидации аварийного фонда.

Сейчас у граждан, проживающих в домах «под снос» есть право требовать предоставления жилья в новостройках.

Эксперты объясняют инициативу Госсовета тем, что не у всех регионов есть возможность строить новое жилье. Более того, само переселение из аварийного фонда осуществляется потому, что жить в таком жилье опасно для здоровья, делать это нужно незамедлительно и не всегда есть возможность ждать ввода в эксплуатацию новых зданий.

В качестве аргумента «за» вторичку, используется еще и тот факт, что не все новое жилье можно назвать качественным, зачастую оно сдается с браком, который выявляется позднее, а в старых домах, если есть проблемы, то они известны, отмечает издание.

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