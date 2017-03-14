Жильцов аварийных домов переселят во вторичку

08:33, 14 марта 2017, ПАИ

Жильцов аварийных домов могут начать переселять во вторичку, без права выбора. Об этом газете «Известия» рассказал председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор.

«Необходимо принять постановление Правительства, запрещающее жителю аварийного дома отказаться от получения жилья, купленного на вторичном рынке, если оно признано неаварийным», – сказал он.

Это предложение обсуждалось на заседании рабочей подгруппы Госсовета, посвященной обсуждению ликвидации аварийного фонда.

Сейчас у граждан, проживающих в домах «под снос» есть право требовать предоставления жилья в новостройках.

Эксперты объясняют инициативу Госсовета тем, что не у всех регионов есть возможность строить новое жилье. Более того, само переселение из аварийного фонда осуществляется потому, что жить в таком жилье опасно для здоровья, делать это нужно незамедлительно и не всегда есть возможность ждать ввода в эксплуатацию новых зданий.

В качестве аргумента «за» вторичку, используется еще и тот факт, что не все новое жилье можно назвать качественным, зачастую оно сдается с браком, который выявляется позднее, а в старых домах, если есть проблемы, то они известны, отмечает издание.