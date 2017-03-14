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Общество

По народному календарю наступила Евдокия Свистунья, когда животные пробуждаются ото сна

14 марта по народному календарю наступила Евдокия Свистунья (Авдотья Плющиха), пишет сalend.ru.

Святая Евдокия Илиопольская, память которой отмечается 14 марта, — раннехристианская мученица. В молодости она отличалась красотой и, будучи блудницей, заработала огромное состояние. В христианство Евдокию обратил монах Герман. После этого она отдала все свое состояние епископу Гелиопольскому, а сама приняла постриг в женском монастыре, где позже стала настоятельницей. Когда Евдокию увидел наместник Диоген, он был восхищен ее красотой и попытался овладеть ею. Несмотря на пытки, монахиня сохранила верность своему обету.

По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта, то есть на начало весны. Этот праздник предки отмечали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, девушки и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!»

Крестьяне уже всерьез задумывались о будущем урожае, подыскивали работников. Именно в этот день оканчивались сроки зимнего найма и начинались наймы весенние. Они могли быть разными: «с Евдокей до Егорья» или «с Евдокей по Петров день».

У гусятников с этого дня начинались разговоры о гусиной охоте и о назначении дней, когда пускать гусей на бой.

Еще одно прозвище Евдокии — Свистунья — связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.

Назывался этот день также Авдотьей Плющихой, потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер — лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже — все лето пригоже». 

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