Международный день рек отмечается 14 марта

09:13, 14 марта 2017, ПАИ

14 марта во многих странах отмечается Международный день рек, ранее имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. Об этом пишет сalend.ru.

Также он известен в мире как Международный день действий против плотин. В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году, в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США. В первый год свыше 10 тысяч неравнодушных людей приняли участие в демонстрациях, кампаниях по отправке писем протеста, очистке рек. В следующем году участников стало уже более 100 тысяч.

Из 177 крупнейших рек мира (более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют дамб или других сооружений на своем главном русле. 21 большая река свободна в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще 43 больших притока рек, таких, как Конго, Амазонка и Лена. Большинство незарегулированных рек сегодня находятся в Азии, в Южной и Северной Америке. В Австралии и Океании их три, в Европе, включая территорию западнее Урала, только одна большая река — Печора в России — остается свободно текущей от истоков до моря.

По прогнозам Всемирного водного форума, каждая четвертая крупнейшая река мира будет зарегулирована в ближайшие 15 лет. Но активисты движения против плотин продолжают свою активную деятельность, добиваясь демонтажа плотин в разных странах мира.