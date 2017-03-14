0
10:16
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
09:41
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
20:56
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Еще новости
Общество

В России 14 марта проводятся мероприятия, посвященные православной книге

14 марта в России празднуется День православной книги, пишет сalend.ru.

Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главу угла, при рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В результате было решено учредить новый праздник День православной книги. Инициаторами его создания выступила Белгородская и Староскольская епархия.

В апреле 2009 года епархия выступила с инициативой приурочить День православной книги к празднованию Всемирного дня книг и авторского права, который отмечается 23 апреля. Но в качестве даты праздника было выбрано 14 марта – день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова. По старому стилю – это 1 марта, по новому – 10 марта. При этом несовпадение дат православного календаря и светского связано с тем, что по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда произошло событие. 

С 2010 года РПЦ официально отмечает День православной книги 14 марта. Традиционно к этому дню приурочено проведение выставок и чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвященных истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы в обществе. Также организуются книжные ярмарки, вечера встреч с литераторами и представителями РПЦ, концерты духовной музыки, акции по сбору и передаче православной литературы в городские и районные библиотеки, социальные и учебные заведения.

Задачи проведения Дня православной книги многогранны. Помимо привлечения внимания к православной литературе как таковой, решаются и другие вопросы, которые носят и религиозный, и общественно-государственный характер. Речь идет о роли религии, в первую очередь, Православного Христианства, в становлении базовых социальных норм в обществе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
14 марта 2017
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
14 марта 2017
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
13 марта 2017
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 2
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»

Идет загрузка...