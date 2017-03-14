В России 14 марта проводятся мероприятия, посвященные православной книге

08:57, 14 марта 2017, ПАИ

14 марта в России празднуется День православной книги, пишет сalend.ru.

Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главу угла, при рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В результате было решено учредить новый праздник День православной книги. Инициаторами его создания выступила Белгородская и Староскольская епархия.

В апреле 2009 года епархия выступила с инициативой приурочить День православной книги к празднованию Всемирного дня книг и авторского права, который отмечается 23 апреля. Но в качестве даты праздника было выбрано 14 марта – день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова. По старому стилю – это 1 марта, по новому – 10 марта. При этом несовпадение дат православного календаря и светского связано с тем, что по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда произошло событие.

С 2010 года РПЦ официально отмечает День православной книги 14 марта. Традиционно к этому дню приурочено проведение выставок и чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвященных истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы в обществе. Также организуются книжные ярмарки, вечера встреч с литераторами и представителями РПЦ, концерты духовной музыки, акции по сбору и передаче православной литературы в городские и районные библиотеки, социальные и учебные заведения.

Задачи проведения Дня православной книги многогранны. Помимо привлечения внимания к православной литературе как таковой, решаются и другие вопросы, которые носят и религиозный, и общественно-государственный характер. Речь идет о роли религии, в первую очередь, Православного Христианства, в становлении базовых социальных норм в обществе.