Великолукский бизнесмен оштрафован за незаконную установку рекламной конструкции

09:10, 14 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконную установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что по улице Карла Либкнехта бизнесмен незаконно, без соответствующего разрешения органа местного самоуправления, разместил рекламную конструкцию с рекламой оказываемых услуг по регистрации сделок с недвижимостью.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.37 КоАП РФ (нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции).

Арбитражный суд Псковской области назначил виновному наказание в виде штрафа.

