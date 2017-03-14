0
10:16
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
09:41
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
20:56
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Еще новости
Общество

Великолукский бизнесмен оштрафован за незаконную установку рекламной конструкции

В Великих Луках индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконную установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что по улице Карла Либкнехта бизнесмен незаконно, без соответствующего разрешения органа местного самоуправления, разместил рекламную конструкцию с рекламой оказываемых услуг по регистрации сделок с недвижимостью.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.37 КоАП РФ (нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции).

Арбитражный суд Псковской области назначил виновному наказание в виде штрафа.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
14 марта 2017
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
14 марта 2017
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
13 марта 2017
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 2
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»

Идет загрузка...