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Общество

На куньинской базе отдыха «Волынь» нарушили закон о промышленной безопасности опасных объектов

Прокуратура Куньинского района проверила соблюдение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в ООО «База отдыха «Волынь» и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что предприятие не заключило договор на обслуживание опасного производственного объекта, расположенного на территории базы отдыха, с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, не создало резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий возможных аварий, не обеспечило проведение аттестации трех операторов газовой котельной.

В этой связи прокурор района внес в адрес руководителя ООО «База отдыха «Волынь» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования были удовлетворены.

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