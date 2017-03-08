Команды Псковской области завершили выступление в Чемпионате «КЭС-БАСКЕТ»
Команды Псковской области завершили выступление в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-2017 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.
В финале среди регионов Северо-Запада юноши из Новосокольнической средней школы заняли 7-ое место, а девушки Локнянской средней школы — 5-ое.
В Псковской области в прошедшем сезоне в Чемпионате «ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» приняли участие 119 команд из 89 школ.