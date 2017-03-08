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Команды Псковской области завершили выступление в Чемпионате «КЭС-БАСКЕТ»

Команды Псковской области завершили выступление в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-2017 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В финале среди регионов Северо-Запада юноши из Новосокольнической средней школы заняли 7-ое место, а девушки Локнянской средней школы — 5-ое.

В Псковской области в прошедшем сезоне в Чемпионате «ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» приняли участие 119 команд из 89 школ.
 

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