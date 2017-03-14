Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного

09:41, 14 марта 2017, ПАИ

13 марта, в день памяти святого блаженного Николая, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, где находятся мощи святого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

По окончании великопостного богослужения Владыка возглавил праздничный молебен блаженному Николаю, в завершение которого прочел молитву перед ракой с его мощами, испрашивая помощи угодника Божия. Затем было пропето величание святому и провозглашены традиционные многолетия Патриарху Кириллу, державе Российской, властям, воинству и народу ее, настоятелю с духовенством и всем православным христианам.

Псковский архипастырь напомнил, что посланник Божий Николай жил во время правления царя Иоанна Грозного: «С грозным настроением он [царь — прим. ред.] двигался и на наш город Псков. Ему доносили, что будто жители Новгорода и Пскова присягают другому правителю, а ему изменяют. И он двигался на город Псков, чтобы как и в Новгороде покарать народа за эту мнимую измену его царской власти. Блаженный Николай по воле Божией обличил царя Иоанна. Встретив его, он подал царю кусок мяса: «На, Иванушка, поешь». А это было время поста Великого, как и сегодня. Удивился царь и говорит ему: «Я в Великий пост мяса не ем», а блаженный Николай ответил: «Мяса не ешь, а кровушку людскую пьешь». Пришел в ярость Иоанн Грозный и дал указание схватить блаженного Николая. Но тот сумел с помощью Божией скрыться от царского гнева. А Иоанн Грозный, обличаемый словами блаженного и своей совестью, переменил свое настроение и помиловал Псков. Псковский народ встречал царя в радости, угощая его тем, что было. Так люди были спасены юродством и обличительным словом блаженного Николая».

Митрополит Евсевий отметил, что Церковь помнит и славит святого Николая за спасение жителей города Пскова. «Но не только за это. Он призывал и простой народ к твердости в вере и любви к Богу, к молитве и, конечно, к посту, терпению в этой земной жизни. Он оставил и нам пример, что людей нужно всегда приветствовать миром, а не мечем. Будем же просить Господа об умирении мира и в нашей России, в нашем граде Пскове и вообще среди людей. И пусть для нас останется пример жизни святого блаженного Николая, пример его твердой любви к Богу, верности нашей России и нашему народу, пример и молитвенного предстояния Богу», - сказал владыка.