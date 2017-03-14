0
10:16
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
09:41
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
20:56
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Еще новости
  • Коротко
Общество

Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного

13 марта, в день памяти святого блаженного Николая, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, где находятся мощи святого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

По окончании великопостного богослужения Владыка возглавил праздничный молебен блаженному Николаю, в завершение которого прочел молитву перед ракой с его мощами, испрашивая помощи угодника Божия. Затем было пропето величание святому и провозглашены традиционные многолетия Патриарху Кириллу, державе Российской, властям, воинству и народу ее, настоятелю с духовенством и всем православным христианам.

Псковский архипастырь напомнил, что посланник Божий Николай жил во время правления царя Иоанна Грозного: «С грозным настроением он [царь — прим. ред.] двигался и на наш город Псков. Ему доносили, что будто жители Новгорода и Пскова присягают другому правителю, а ему изменяют. И он двигался на город Псков, чтобы как и в Новгороде покарать народа за эту мнимую измену его царской власти. Блаженный Николай по воле Божией обличил царя Иоанна. Встретив его, он подал царю кусок мяса: «На, Иванушка, поешь». А это было время поста Великого, как и сегодня. Удивился царь и говорит ему: «Я в Великий пост мяса не ем», а блаженный Николай ответил: «Мяса не ешь, а кровушку людскую пьешь». Пришел в ярость Иоанн Грозный и дал указание схватить блаженного Николая. Но тот сумел с помощью Божией скрыться от царского гнева. А Иоанн Грозный, обличаемый словами блаженного и своей совестью, переменил свое настроение и помиловал Псков. Псковский народ встречал царя в радости, угощая его тем, что было. Так люди были спасены юродством и обличительным словом блаженного Николая».

Фото с pskov-eparhiya.ru

Митрополит Евсевий отметил, что Церковь помнит и славит святого Николая за спасение жителей города Пскова. «Но не только за это. Он призывал и простой народ к твердости в вере и любви к Богу, к молитве и, конечно, к посту, терпению в этой земной жизни. Он оставил и нам пример, что людей нужно всегда приветствовать миром, а не мечем. Будем же просить Господа об умирении мира и в нашей России, в нашем граде Пскове и вообще среди людей. И пусть для нас останется пример жизни святого блаженного Николая, пример его твердой любви к Богу, верности нашей России и нашему народу, пример и молитвенного предстояния Богу», - сказал владыка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
14 марта 2017
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
14 марта 2017
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
13 марта 2017
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 2
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»

Идет загрузка...