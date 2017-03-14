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За сутки в Псковской области произошли 30 преступлений

13 марта в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 30 преступлений, в том числе разбой, который удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 52 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 17 - по городу Пскову.

На территории области произошло ДТП, в результате которого пострадали 7 человек. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили  468  нарушений  Правил дорожного движения. 

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