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Политика

Решение о продлении санкций ЕС против РФ вступает в силу 15 марта

Решение Совета ЕС о продлении действие черного списка граждан РФ и Украины на полгода было опубликовано в Официальном журнале ЕС. Согласно тексту постановления, решение вступает в силу со среды, а срок действия этого санкционного листа истекает 15 сентября 2017 года, пишет ТАСС.

«Совет продлил на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ и Украины, ответственных за дестабилизацию ситуации на Украине», - говорится в заявлении.

В санкционный список ЕС включены 150 физических лиц, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Из списка были исключены бывший председатель совета министров ЛНР Геннадий Цыпкалов, а также экс-командир ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Арсен Павлов в связи с их гибелью. В перечень также внесены 37 организаций, все они - различные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

Последний раз этот список продлевался 15 сентября прошлого года.

Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца июля 2017 года действуют секторальные экономические ограничения, которые продлеваются каждые полгода. До 23 июня 2017 года действуют торговые и визовые запретительные меры в отношении Крыма и его жителей в рамках стратегии ЕС о непризнании воссоединения полуострова с Россией, которые продлеваются на ежегодной основе.

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