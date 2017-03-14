0
09:48
Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
10:04
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
12:56
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
10:20
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
12:22
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
16:16
Ани Лорак даст концерт в Пскове
15:55
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
Еще новости
Культура

Выставка Полистовского заповедника откроется во Власьевской башне Кремля

16 марта в 14:00 во Власьевской башне (Кремль, 7) состоится открытие выставки Полистовского государственного природного заповедника «Времена года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотовыставка расскажет о деятельности Полистовского заповедника и услугах, которыми можно воспользоваться при его посещении. На выставке можно будет познакомиться с фотографиями живописных видов верховых болот в разное время года, увидеть представителей флоры и фауны в живой природе, не пострадавшей от деятельности людей.

Напомним, что Полистовский заповедник расположен в Бежаницком районе Псковской области и является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Целью создания заповедника явилось сохранение в естественном состоянии и изучение природных комплексов Полистово-Ловатской болотной системы, в пределах которой он расположен. Полистовский и Рдейский заповедники первые болотные заповедники в России.

В Полистовском заповеднике обитает 205 видов птиц, 31 вид млекопитающих, 3 вида рептилий, 2 вида рыб и 2 вида амфибий. В болотах произрастает 449 видов растений, 56 видов мхов и 46 видов лишайников.

 

Выставку можно будет посетить до июня. Время работы среда – воскресенье с 11:00 до 18:00. Вход свободный при покупке билета во Власьевскую башню.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
14 марта 2017
Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
13 марта 2017
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
12 марта 2017
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
11 марта 2017
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
09 марта 2017
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
Ани Лорак даст концерт в Пскове
05 марта 2017
Ани Лорак даст концерт в Пскове
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
04 марта 2017
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин 2
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова
04 марта 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова 7

Идет загрузка...