Псковичка Александра Савенкова стала чемпионкой Европы по стрельбе из блочного лука
Псковичка, мастер спорта международного класса Александра Савенкова одержала победу на Чемпионате Европы по стрельбе из блочного лука, который прошел во Франции с 8 по 12 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Ещё одну медаль, бронзовую, спортсменка завоевала в составе сборной России.
К сореванованиям Александру Савенкову готовит тренер Виталий Андреев.