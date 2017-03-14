На трассе Р-23 в Псковской области продолжается ремонт мостов и дорог, затрудняющий движение

10:10, 14 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 14 марта, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в оба направления затруднено на участках с 215 по 238 км, с 260 по 267 км и на 294 км трассы (выборочно). Участки откроют для проезда в 17:00.

На км 358+216 продолжается текущий ремонт моста через реку Синюю, а на км 522+176 - ремонт моста через реку Плиссу. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования до 15 ноября.