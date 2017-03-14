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Торговцев наркотиками вычислили на границе России и Эстонии

Крупную партию наркотиков ввезли в Россию участники международной группировки. Фуру, начиненную запрещенными веществами, таможенники заметили еще на эстонской границе. Однако они позволили контрабандистам добраться от пункта пропуска в Ивангороде до места назначения — посёлка Сиверский в Ленинградской области, сообщает телеканал НТВ.

Оперативники дали о себе знать только в момент разгрузки автомобиля. В посёлке эстонский водитель вместе с главарем банды перегрузил наркотик из тайников грузовика в «Додж Караван» с петербургскими номерами, принадлежащий главарю. В этот момент их «накрыл» спецназ.

Изъято свыше 266 килограммов гашиша, 26 тысяч евро, а также мобильные телефоны и несколько сим-карт. Тут же задержали и двоих членов банды. Главарем был 53-летний россиянин, подручными - 33-летний эстонец, 34-летний литовец и 30-летний белорус.

Уголовное дело возбуждено по статье УК - контрабанда наркотиков. Санкция по ней 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Правоохранители устанавливают, были ли у подозреваемых «коллеги по цеху».

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