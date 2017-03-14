0
10:16
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
09:41
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
20:56
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
20:04
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
18:14
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Еще новости
Общество

Активисты Российского движения школьников представляют Псковскую область в анапском центре «Смена»

Активисты псковского регионального отделения Российского движения школьников (РДШ), обучающиеся Стругокрасненской средней школе, Марина Егорова, Анастасия Кудрявцева, Яна Щемелинская и Анна Фёдорова представляют Псковскую область на специализированной смене во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в РДШ.

Напомним, что с сентября 2016 года в Псковской области Российское движение школьников действует в 10 школах региона. Самых активных региональное руководство Российского движения школьников поощряет путёвками в специализированные лагеря, на всероссийские фестивали и слёты, где дети общаются, встречаются с почётными гостями, приобретают новые знания по развитию основных направлений движения. Таких направлений четыре: гражданская активность, информационно-медийное направление, личностное развитие, военно-патриотическое развитие.

Смена в Анапе посвящена информационно-медийному направлению, где более 300 активистов Российского движения школьников из 57 субъектов Российской Федерации будут обучаться мастерству журналистики. Участниками смены стали дети-победители и призеры всероссийских и региональных тематических конкурсов, активисты школьных медиа-центров и ребята, увлекающиеся журналистикой.

Ребята уже встретились с участницей шоу «Голос» Аурика Мгои, на пресс-конференции певицы каждый юный журналист смог взять у неё интервью. Аурика отметила, что встреча с активистами Российского движения школьников зарядила ее позитивом и творческим вдохновением.

«Еще много интересного и познавательного ждет школьников впереди, а по окончании образовательного блока школьники смогут реализовать собственный проект — идеальную школьную редакцию. Завершится смена 26 марта награждением юных журналистов, которые лучше всего себя проявили за этот период», - заключили в региональном отделении РДШ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
14 марта 2017
Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
14 марта 2017
Митрополит Евсевий совершил богослужение в день памяти святого Николая, спасшего Псков от гнева Ивана Грозного
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
13 марта 2017
Главный редактор псковского выпуска «Комсомольской правды» Ирина Потапова стала лауреатом журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 2
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
13 марта 2017
На заседании Общественного совета при УФССП России по Псковской области подведены итоги 2016 года
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
13 марта 2017
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»
13 марта 2017
Более 250 учреждений в Псковской области подключены к современным услугам связи «Ростелекома»

Идет загрузка...