Активисты Российского движения школьников представляют Псковскую область в анапском центре «Смена»

09:39, 14 марта 2017, ПАИ

Активисты псковского регионального отделения Российского движения школьников (РДШ), обучающиеся Стругокрасненской средней школе, Марина Егорова, Анастасия Кудрявцева, Яна Щемелинская и Анна Фёдорова представляют Псковскую область на специализированной смене во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в РДШ.

Напомним, что с сентября 2016 года в Псковской области Российское движение школьников действует в 10 школах региона. Самых активных региональное руководство Российского движения школьников поощряет путёвками в специализированные лагеря, на всероссийские фестивали и слёты, где дети общаются, встречаются с почётными гостями, приобретают новые знания по развитию основных направлений движения. Таких направлений четыре: гражданская активность, информационно-медийное направление, личностное развитие, военно-патриотическое развитие.

Смена в Анапе посвящена информационно-медийному направлению, где более 300 активистов Российского движения школьников из 57 субъектов Российской Федерации будут обучаться мастерству журналистики. Участниками смены стали дети-победители и призеры всероссийских и региональных тематических конкурсов, активисты школьных медиа-центров и ребята, увлекающиеся журналистикой.

Ребята уже встретились с участницей шоу «Голос» Аурика Мгои, на пресс-конференции певицы каждый юный журналист смог взять у неё интервью. Аурика отметила, что встреча с активистами Российского движения школьников зарядила ее позитивом и творческим вдохновением.

«Еще много интересного и познавательного ждет школьников впереди, а по окончании образовательного блока школьники смогут реализовать собственный проект — идеальную школьную редакцию. Завершится смена 26 марта награждением юных журналистов, которые лучше всего себя проявили за этот период», - заключили в региональном отделении РДШ.