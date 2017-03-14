В Великих Луках стартовал конкурс бизнес-планов на предоставление в аренду нежилых помещений

12:17, 14 марта 2017, ПАИ

МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» города Великие Луки объявил о начале 9-го конкурса бизнес-планов на предоставление в аренду нежилых помещений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На конкурс выставлены 14 помещений: 13 офисных площадью от 16,5 до 20,9 кв. м. по и 1 производственное площадью 57,1 кв. м. Помещения расположены по улице Заслонова, 15. Арендная плата - от 71,59 рубля за 1 кв. м.

Принять участие в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора могут представители малого бизнеса, зарегистрированные в городе Великие Луки и Великолукском районе, с момента регистрации которых прошло не более трёх лет.

Информацию об условиях участия в конкурсе можно посмотреть на официальном сайте бизнес-инкубатора.

Заявки принимаются по адресу: 182106, город Великие Луки, улица Заслонова, 15, кабинет № 304 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00 минут и с 14:00 до 18:00. Заявки на участие в конкурсе можно подать с 14 марта по 14:00 14 апреля.

Справки по телефону: (81153) 4-61-00.