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Семь человек пострадали в результате столкновения «Лады» и «Газели» с врачами

В результате ДТП, произошедшего 13 марта в Опочке на улице Коммунальной, 63, пострадали семь человек, двое из них госпитализированы в Псковскую областную клиническую больницу, стало известно Псковскому агентству информации.

На указанном участке дороги автомобиль «Лада Гранта» столкнулся микроавтобусом «Газель». В результате микроавтобус опрокинулся на бок.

В «Газеле» находились 9 медицинских работников из Детской областной больницы и водитель. Три пассажирки микроавтобуса были доставлены в Опочецкую межрайонную больницу для обследования. Позже в лечебные учреждения обратились еще четыре человека.
 

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