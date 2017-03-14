22 преступления и 845 нарушений выявили в ходе проверки псковских общежитий и гостиниц

10:21, 14 марта 2017, ПАИ

В ходе оперативно-профилактической операции «Общежитие» в Псковской области составили 845 административных протоколов и выявили 22 преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейскими осуществляли отработку жилого сектора, проверяли по месту жительства лиц, склонных к совершению противоправных деяний. Особое внимание обращали на предупреждение правонарушений в молодежной среде. В операции были задействованы участковые уполномоченные, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и уголовного розыска, представители других служб полиции.

На территории региона проверялись гостиницы, общежития, квартиры, сдаваемые в аренду без договора найма. Проверили свыше четырехсот лиц, в том числе состоящих на профилактическом учете в территориальных ОМВД на районном уровне. Не остались также без внимания места компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, проверены более трехсот лиц данной категории.