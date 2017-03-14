0
09:48
Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
10:04
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
12:56
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
10:20
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
12:22
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
16:16
Ани Лорак даст концерт в Пскове
15:55
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
Еще новости
  • Коротко
Культура

Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино

15 марта в 14:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции начнется XXII Суздальский фестиваль анимационного кино, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Напомним, что фестиваль будет проходить с 15 по 19 марта. В афише представлены пять разных программ с лучшими новинками российской мультипликации.

Программа первого фестивального дня «Бабушка с крокодилом» создана для аудитории старше 6 лет.

В афише на 15 марта будут представлены мультфильмы:

«Бабушка с крокодилом». Поучительная современная сказка о мальчике и папе, слишком занятыми своими смартфонами. «Ежик, который совсем не ежик». История про ежика и птичку, которые благодаря творчеству и любви почувствовали себя личностями.

«Тучка и кит». История о поиске друга и о том, что ради настоящей дружбы можно не задумываясь пожертвовать собой. «Про царя Гороха». Сказка о жизни овощей на грядке с горохом: принцесса Редиска капризничает, ее родители сердятся, а про принцессу Горошинку и вовсе забыли.

«Самый вкусный суп на свете». Фильм о добром Змее Горыновиче, который ищет главный ингредиент для своего супа — самого хорошего ребенка.

«Буль». В борьбе за собственное превосходство две рыбки могут дойти до уничтожения своего маленького аквариумного мира и погибнуть. Но, столкнувшись с опасностью, рыбки осознают, что жизненно важно остановить вражду и объединить усилия ради выживания.

«Кивиак». На острове посреди моря живут крабы. Их жизнь была легка и прекрасна до тех пор, пока однажды ночью к ним не прилетели загадочные гости.

«Мишка». История о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.

«Большой маленький кот». Лирическая история о дружбе и одиночестве.

А также анимационные фильмы «Зимняя история» и «Планета AI. Опасная ботаника».

Продолжительность программы - 57 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте дирекции.

Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
14 марта 2017
Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
13 марта 2017
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
12 марта 2017
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
11 марта 2017
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
09 марта 2017
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
Ани Лорак даст концерт в Пскове
05 марта 2017
Ани Лорак даст концерт в Пскове
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
04 марта 2017
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин 2
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова
04 марта 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова 7

Идет загрузка...