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Общество

Пожилые псковички познакомились с лучшими изобретениями женщин

На очередной встрече в гостиной Красного Креста участницы проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове» познакомились с лучшими изобретениями женщин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Мероприятие началось со «знакомства» с ткачихой Табитой Бэббит, создавшей в 1810 году прототип циркулярной пилы. В адрес американки Мэрион Донован, изобретательницы одноразового подгузника, прозвучали слова признательности от собравшихся женщин. Настоящей разрушительницей стереотипов участницы мероприятия назвали Хеди Ламарр, которая в своё время была признана самой красивой женщиной в мире, а также была знаменитой и удачливой голливудской актрисой. Эта женщина в 1941 году разработала технологии «расширенного спектра» и «скачкообразной перестройки частоты». В настоящее время принципы её работы служат основой для многих современных технологий, в том числе GPS, Wi-Fi и Bluetooth. В десятку самых известных изобретательниц вошла Наталия Малышева, которая конструировала двигатели зенитно-ракетного комплекса С-57 и космический корабль «Восток».

Обсуждая проблему малочисленности женщин-изобретателей, участницы тематической встречи пришли к выводу, что до начала XX века многие из них сталкивались не только с предрассудками мужчин и насмешками с их стороны, но и с открытым противодействием женским изобретениям. Но эмансипация в XX веке открыла дорогу всем женщинам, способным изменить мир к лучшему, отметили в Красном Кресте.

Напомним, что тематические встречи в Гостиной Красного Креста проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемого немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в городе Гере (Германия).

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