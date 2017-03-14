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Общество

Более тысячи должников по алиментам посетили псковские приставы в ходе очередного рейда

Судебные приставы Псковской области посетили квартиры алиментщиков, чьи долги превышают сотни тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, за 4 часа рейда были отработаны 1 тыс. 109 исполнительных производств по взысканию алиментных платежей, 20 из них подлежат окончанию.

Выходы в адрес по неплательщикам алиментов провели судебные приставы-исполнители 18 отделов структурных подразделений управления, которых сопровождали и охраняли в ходе исполнительных действий судебные приставы по ОУПДС.

В качестве меры принудительного взыскания приставы произвели 95 арестов имущества должников-алиментщиков. Под арест попадали машины, телевизоры, компьютеры, бытовая и кухонная техника, мобильные телефоны. 181 должник за неуплату алиментов получил требование о явке к судебному приставу-исполнителю, у 42 установили источники получения дохода, 21 алиментщику вручили предупреждение об уголовной ответственности.

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