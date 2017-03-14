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Общество

15 марта псковская Служба судебных приставов подведёт итоги работы за 2016 год

15 марта в 10:30 начнет свою работу коллегия Управления ФССП России по Псковской области, на которой подведут итоги работы ведомства за 2016 год и поставят задачи на текущий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В докладе главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова будут подведены итоги деятельности Управления ФССП России по Псковской области в январе-декабре 2016 года по основным направлениям деятельности, озвучены проблемы и перспективы работы на 2017 год.

На заседании коллегии акцент будет сделан на обсуждении вопросов, связанных с работой управления и его структурных подразделений в сфере исполнительного производства, взыскания алиментов, обеспечения установленного порядка деятельности судов, дознания и административной практики.

В ходе заседания также состоится награждение победителей и призёров смотра-конкурса на «Лучшее структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области», «Лучший судебный пристав-исполнитель», «Лучший дознаватель» и «Лучший судебный пристав по ОУПДС» по итогам работы за 2016 год.

Для участия в заседании приглашены представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных структур, руководители силовых ведомств, судебного сообщества и представители Общественного совета при УФССП России по Псковской области.

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