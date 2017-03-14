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Общество

Члены Общественного совета высоко оценили работу псковских судебных приставов в 2016 году

В Управлении ФССП России по Псковской состоялось заседание Общественного совета по итогам работы за 2016 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, заседание проходило под председательством главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова.

В заседании Общественного совета участвовали уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, член Общественной палаты Псковской области и председатель Общественного совета при УФССП России по Псковской области Алина Чернова, Алексей Селиверстов и исполнительный директор ООО «Савва-Авто» Александр Урклин. Управление ФССП России по Псковской области представили помощник руководителя Михаил Корнеев и начальник отдела организационно-контрольной работы Ольга Семёнова.

Основным докладчиком выступил Сергей Колесников. Озвученные результаты получили высокую оценку у членов Общественного совета, которые выразили надежду, что и по итогам 2017 года Управление ФССП России по Псковской области достигнет ещё больших результатов. Также на встрече были подведены и итоги работы Общественного совета. Присутствующие отметили, что большинство запланированных мероприятий были выполнены. Так, в соответствии с планом в 2016 году проводились совместные приемы граждан по личным вопросам, благотворительные акции, оказывалась правовая помощь по различным аспектам исполнительного производства. В качестве общественного контроля члены совета проверяли доступность дозвона в структурные подразделения Управления. Было принято решение не только продолжить дальнейшую совместную работу по уже отработанным направлениям, но и наметить новые векторы.

Все проводимые мероприятия Управления ФССП России по Псковской области совместно с членами Общественного совета дают им право на участие в реализации основных положений Концепции открытости Федеральной службы судебных приставов, отметили в управлении.

Отметим, Общественный совет является постоянно действующим совещательным консультативным органом. Он призван обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений и Управления для решения наиболее важных вопросов в сфере реализации государственной политики в рамках деятельности территориального органа ФССП России. В задачи Общественного совета входит учет потребностей и интересов, защита прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении функций Федеральной службы судебных приставов.

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