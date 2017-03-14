Псковский театр разыграет билет на спектакль
14 марта Псковский академический театр драмы подарит билет «на один из самых ярких спектаклей 111-го сезона», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Для того, чтобы получить билет, необходимо следить за новостями в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте». Там администраторы группы подробно изложат условия конкурса. Отмечается, что «получить бесплатный будет очень легко».