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В Пскове, Великих Луках и Бежаницах полиция изъяла поддельные банкноты

В Пскове, Великих Луках и Бежаницах полиция изъяла банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 13 марта в финансовых учреждениях областного центра и Великих Лук обнаружили две фальшивые пятитысячные  купюры. Еще одна банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки была выявлена в Бежаницах в местном райпо.

С данными фактами разбираются в полиции.

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