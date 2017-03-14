В Пскове, Великих Луках и Бежаницах полиция изъяла поддельные банкноты

11:39, 14 марта 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Бежаницах полиция изъяла банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 13 марта в финансовых учреждениях областного центра и Великих Лук обнаружили две фальшивые пятитысячные купюры. Еще одна банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки была выявлена в Бежаницах в местном райпо.

С данными фактами разбираются в полиции.