В 2017 году Белоруссия увеличила поставки продовольствия в Россию

10:08, 14 марта 2017, ПАИ

С начала года Белоруссия увеличила объемы поставки продовольствия на российский рынок, сообщил заместитель премьер-министра республики Михаил Русый.

«Мы несколько увеличили объемы поставок в январе-феврале — я думаю, что процентов на 7-8 по сравнению с таким же периодом прошлого года», — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Он отметил, что балансы поставок продуктов питания из Белоруссии в Россию и наоборот еще не подписаны, но уже согласованы и стороны по ним работают. «Балансы в принципе парафированы, согласованы и мы по ним работаем. Отгрузки идут, продолжаются. У нас и баланс предварительно проговорен — выше процентов на 7-8, чем мы в прошлом году поставили», — сказал он.

В феврале министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц говорил, что страна в 2016 году заработала более 3 миллиардов долларов на поставках продовольствия в Россию, и это на 16 миллионов долларов больше, чем в 2015 году. При этом он отметил, что «если бы все предприятия сегодня работали на российский рынок, эта цифра была бы выше».