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Общество

Молодёжный центр Пскова приглашает горожан на установку скворечников

Псковичей приглашают принять участие в ежегодной акции «Неделя экологии». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городского Молодёжного центра.

17 марта в 11:00 скворечники планируется устанавливать на территории второго корпуса лицея №4 на Максима Горького, 29, а в 14.00 - на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на Максима Горького, 23.

«Изготавливают скворечники наши друзья из Псковского политехнического колледжа, а украсят их дети из псковского Детского дома и Православной гимназии. Раскрашивание скворечников будет проходить в Молодежном центре 15 марта в 17:00», - уточнили организаторы.

Кроме того, 17 марта в 15:00 Молодежный центр организует субботник на Ольгинской набережной (от дома №1 до Интернационального переулка).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 911 351 15 01. 

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