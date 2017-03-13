В Невельском районе запретили ввозить из Белоруссии картофель, яблоки и томаты

10:25, 14 марта 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запретили ввозить из Белоруссии две партии плодоовощной продукции (картофель, яблоки, томаты) общим весом более 1 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запретов стало отсутствие фитосанитарных сертификатов. Представителей владельцев грузов привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Партии подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.