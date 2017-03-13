17 тонн исландских консервов задержали на границе в Печорском районе

10:46, 14 марта 2017, ПАИ

12 марта в МАПП Шумилкино в Печорском районе приостановили движение автомобиля, перемещавшего из Исландии рыбные консервы «печень трески» весом более 17 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля выявили несоответствие информации, заявленной ветеринарном сертификате Исландии, сведениям в акте Продовольственно-ветеринарной службы Латвии о перегрузке товара. 13 марта Латвия предоставила необходимые документы о перегрузке консервов от 10 марта с указанием данных о количестве. Ввоз товара разрешили, товар направили в пункт назначения.