2
09:48
Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
10:04
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
12:56
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
10:20
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
12:22
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
16:16
Ани Лорак даст концерт в Пскове
15:55
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
Еще новости
Культура

Дети из Пскова успели побывать в музее «Исаакиевский собор»

Активисты псковской общественной организации «Дети - наше будущее» организовали для своих подопечных ребят экскурсию в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

Дети посетили океанариум в ТРК «Планета Нептун», где увидели самых разных пресноводных и морских рыб. «Своей красотой и своими повадками всех поразили такие экзотические рыбы, как пираньи, рыбы-драконы, рыбы-клоуны и даже акулы. А главное - ребята понаблюдали за кормлением огромных скатов и были в восторге от дрессировщика в водолазном костюме, который веселил публику», - рассказали организаторы поездки.

Юные псковичи также побывали в крупнейшем православном храме Санкт-Петербурга - Исаакиевском соборе, узнали об истории этого памятника архитектуры. Это второе по высоте архитектурное сооружение в Санкт-Петербурге, окруженное громадными монолитными колоннами из полированного гранита, каждая из которых весит около 110 тонн. Колонны обрабатывали прямо на площади и устанавливали на место при помощи рычагов, причем на установку каждой тратилось всего 45 минут.

«Ребята с большим удовольствием слушали интересную и познавательную экскурсию и с восхищением любовались экспонатами собора», - поделились в организации «Дети — наше будущее» и поблагодарили за помощь директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова, коллектив музея и руководителя ООО «УК «Планета Нептун» Олега Рябчука.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
14 марта 2017
Новинки российской мультипликации представят псковичам в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
13 марта 2017
Опубликована полная программа Суздальского фестиваля в Пскове
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
12 марта 2017
Министр культуры ознакомился с туристским потенциалом Псковской области на выставке в Москве
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
11 марта 2017
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
09 марта 2017
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
Ани Лорак даст концерт в Пскове
05 марта 2017
Ани Лорак даст концерт в Пскове
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
04 марта 2017
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин 2
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова
04 марта 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова 7

Идет загрузка...