Дети из Пскова успели побывать в музее «Исаакиевский собор»

12:57, 14 марта 2017, ПАИ

Активисты псковской общественной организации «Дети - наше будущее» организовали для своих подопечных ребят экскурсию в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

Дети посетили океанариум в ТРК «Планета Нептун», где увидели самых разных пресноводных и морских рыб. «Своей красотой и своими повадками всех поразили такие экзотические рыбы, как пираньи, рыбы-драконы, рыбы-клоуны и даже акулы. А главное - ребята понаблюдали за кормлением огромных скатов и были в восторге от дрессировщика в водолазном костюме, который веселил публику», - рассказали организаторы поездки.

Юные псковичи также побывали в крупнейшем православном храме Санкт-Петербурга - Исаакиевском соборе, узнали об истории этого памятника архитектуры. Это второе по высоте архитектурное сооружение в Санкт-Петербурге, окруженное громадными монолитными колоннами из полированного гранита, каждая из которых весит около 110 тонн. Колонны обрабатывали прямо на площади и устанавливали на место при помощи рычагов, причем на установку каждой тратилось всего 45 минут.

«Ребята с большим удовольствием слушали интересную и познавательную экскурсию и с восхищением любовались экспонатами собора», - поделились в организации «Дети — наше будущее» и поблагодарили за помощь директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова, коллектив музея и руководителя ООО «УК «Планета Нептун» Олега Рябчука.