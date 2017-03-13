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Экономика

На 4% снизилась кредитная нагрузка россиян

По итогам 2016 года уровень кредитной нагрузки населения страны снизился до 33%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Как поясняют аналитики ОКБ, кредитная нагрузка - это соотношение размера ежемесячных кредитов заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель нагрузки на уровне 30-35%. Между тем по итогам прошлого года она снизилась в России на 4% - до уровня в 33%. Тогда как в 2015 году он достигал 37%.

Снизился и размер ежемесячного платежа по всем кредитам на одного заемщика - с 12,7 тысячи рублей в 2015 году до 12,1 тысячи в прошлом.

В целом ситуация неоднозначна. В частности, в 15 регионах уровень кредитной нагрузки по-прежнему превышает 50 процентов. Впрочем, еще в 2015 году таких регионов было 26.

Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен экспертами на Чукотке - 17%, Сахалинской области - 22%, Москве - 27% и в Камчатском крае - 28%. С другой стороны, самый высокий уровень долговой нагрузки зафиксирован в Карачаево-Черкесии - 69%, Калмыкии и Кабардино-Балкарии - по 59%, Ивановской - 58% и Орловской областях - 55%.

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