Сотрудники ОМОН изъяли у псковича амфетамин, револьвер и 50 патронов

10:51, 14 марта 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники ОМОН изъяли у местного жителя наркотическое вещество, револьвер и 50 патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

На улице Алмазной в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых совместных с полицией, сотрудники ОМОН отдела Росгвардии задержали 34-летнего горожанина, у которого был обнаружен сверток с неизвестным веществом, а также револьвер и 50 патронов.

Согласно проведенным исследованиям, вещество является наркотическим средством – амфетамином.

По данному факту проводится проверка.