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Сотрудники ОМОН изъяли у псковича амфетамин, револьвер и 50 патронов

В Пскове сотрудники ОМОН изъяли у местного жителя наркотическое вещество, револьвер и 50 патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

На улице Алмазной в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых совместных с полицией, сотрудники ОМОН отдела Росгвардии задержали  34-летнего горожанина, у которого был обнаружен сверток с неизвестным веществом, а также револьвер и 50 патронов.

Согласно проведенным исследованиям, вещество является наркотическим средством – амфетамином.

По данному факту проводится проверка.

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