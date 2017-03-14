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Общество

На российско-эстонской границе в Печорском районе не пропустили собаку из Латвии

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе запретили ввоз собаки из Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с невыполнением ветеринарных требований, выразившемся в отсутствии информации о вакцинации собаки не позднее, чем за 20 дней до отправки, если она не была привита в течение последних 12 месяцев против чумы плотоядных, вирусного энтерита, гепатита, парво-и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

Оформлена декларация о возврате животного.

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