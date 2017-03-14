В 2016 году более 3 тысяч псковичей пожаловались на нарушение прав потребителей

11:37, 14 марта 2017, ПАИ

В 2016 году в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступили более 3 тысяч жалоб. Об этом сообщила заместитель начальника отдела Ольга Кольцова на пресс-конференции 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Кольцова отметила, что количество жалоб растет. Больше всего претензий у псковичей к качеству бытовых товаров, в том числе тех, которые продаются в Интернете и через каталоги - таких сообщений было 39.

«Тем, кто пострадал, совершая интернет-покупки, мы рекомендуем сразу обращаться за судебной защитой с тем, чтобы получить неустойку за не поступивший товар. Но трудности заключаются в том, чтобы найти продавца, которые зачастую отсутствуют по указанному адресу», - добавила специалист.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Лариса Пышьева подчеркнула, что производителю невыгодно доводить дело до суда, если клиент прав. А Ольга Кольцова привела пример, когда человек заказал керамическую плитку, сделав предоплату в 20 тыс. рублей, но товар в срок не получил и обратился в суд, в результате продавец выплатил ему сумму в два раза больше.

Лариса Пышьева обратила внимание на то, что Роспотребнадзор может привлечь к ответственности незаконное навязывание услуг и за непредоставление полной информации о товаре.

Ольга Кольцова также отметила, что в Управление часто обращаются те, кому отказались поменять или принять не понравившийся товар. «Однако есть перечень товаров, с которым потребители, как правило, не знакомы, которые обмену и возврату не подлежат», - сказала она.

Кроме того, Лариса Пышьева сообщила, что сотрудники её отдела, в основном, проводят внеплановые проверки по заявлениям граждан. Наибольший процент нарушений фиксируется в розничной торговле - 70-80%, остальные - в сфере услуг (ЖКХ, бытовых, медицинских).

Ольга Кольцова добавила, что 15 марта с 10:00 до 18:00 в управлении состоится приём граждан по всем вопросам и пригласила на День открытых дверей всех желающих. Приём пройдёт по адресу: Псков, улица Гоголя, 17, кабинеты 11, 12, 13. Консультации можно получить по телефонам: 62-25-03, 62-24-77. На сайте также принимаются обращения граждан в электронном виде.